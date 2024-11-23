На предприятии в Подмосковье обнаружили 19 нелегальных мигрантов из Латинской Америки

В Подмосковье полицейские обнаружили на химическом предприятии 19 нелегально работающих мигрантов. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Мотяково городского округа Люберцы. Полицейские во время рейда на расположенное там предприятие по производству химических препаратов выявили 19 граждан одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали на территории России. При этом 13 из них нелегально находились в стране.

Суд наложил на каждого иностранца штраф с последующим выдворением из России. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого Песков заявил о потребности России в мигрантах для динамичного развития из-за тяжелой демографической ситуации. При этом он также отметил, что сферу трудовой миграции нужно жестко регламентировать.

Ранее Володин заявил о необходимости анализа региональных практик в сфере миграции.