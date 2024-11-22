Старейший золотоволосый пингвин в Северной Америке отметил день рождения

Самый старый золотоволосый пингвин в Северной Америке отметил день рождения, пишет UPI.

В зоопарке SeaWorld San Diego отметили 40-летие старейшего известного золотоволосого пингвина в Северной Америке, получившего прозвище «Лучший Друг». Это событие стало особенно значимым, учитывая, что ожидаемая продолжительность жизни этого вида в дикой природе составляет 15–20 лет.

Специалисты сообщили, что, несмотря на слабое зрение, пингвин сохраняет отличный слух, что позволяет ему узнавать своих смотрителей по голосам. Среди его любимых занятий отмечены выдувание пузырей в поддоне с водой, игра с капающей водой из шлангов и восторженные крики в ответ на внимание посетителей.

Кроме того, сотрудники парка отметили, что пингвин может уютно свернуться калачиком на коленях своих смотрителей, когда у него появляется настроение вздремнуть.

Ранее фотографу удалось запечатлеть редчайшего полностью черного пингвина.