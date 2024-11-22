Объявлена дата открытия катка в Парке Горького

Столичный Парк Горького откроет 93-й ледовый сезон. Большой каток начнет здесь работать 29 ноября, а торжественную церемонию открытия проведут 1 декабря в 18:00. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

В парке создадут ледовые аллеи и устроят праздничную иллюминацию, центральным элементом которой станет пирамида из двух десятков лайтбоксов в чаше Фигурного фонтана. На ее гранях будут транслировать изображения на зимнюю тему.

На катке будут работать теплые пункты проката, где можно арендовать коньки от 25-го до 48-го размера, кафе и фуд-корты.

Для посетителей будут организовывать концерты, выступления диджеев, хоккейные матчи, бесплатные тренировки, встречи с актерами и режиссерами.

Каток зальют на площади более 16 тыс. квадратных метров. На нем воссоздадут атмосферу небольшого города. На коньках можно будет кататься вокруг фонтана, на центральной и боковых аллеях.

Также в этом сезоне будет работать детский каток, где по выходным будут проводить анимационные программы с участием персонажей популярных мультфильмов.

Любители активных игр смогут арендовать хоккейную коробку. Здесь же будут проходить уроки по фигурному катанию.

Особое внимание уделят социальным проектам на катке и в парке. Инклюзивные мероприятия начнутся 8 декабря.

Так, на хоккейной площадке организуют мастер-классы и показательные игры по следж-хоккею для детей с особенностями опорно-двигательного аппарата.

На центральной аллее создадут поп-ап-пространство, где гости смогут сделать фотографии на память.

В центральной части катка будет работать теплый домик, в котором можно согреться и принять участие в розыгрыше призов.

Билеты на каток будут продавать онлайн на сайте Парка Горького. На детский каток можно будет попасть по тарифу «Семейный».

На сайте mos.ru cообщается, что в зимой в столице будет проходить множество развлекательных мероприятий.