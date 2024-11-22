В Барвихе приезжие ударили ножом местного жителя, заступившегося за девушку

В поселке Барвиха Одинцовского городского округа приезжие из Азербайджана ударили ножом местного жителя Дениса М. Об этом 360.ru рассказал его брат Евгений.

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», — сообщил он.

По его словам, инцидент произошел после того, как мужчина заступился за соседку, которая сделала приезжим замечание из-за шума. Нападавшие сначала оскорбляли девушку, а после — нанесли проникающее ранение заступнику. По данным местных сообществ, Денис М. занимается хоккеем.

Полицейские проводят проверку по данному факту, после этого они примут необходимое процессуальное решение.

22 ноября сообщалось, что в Подмосковье женщина напала с ножом на возлюбленного, который захотел расстаться. Инцидент произошел 20 ноября в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Поздним вечером того дня 28-летняя местная жительница в очередной раз поругалась с бойфрендом, тот заявил, что хочет разорвать отношения, но женщина не смогла сделать это добровольно. В приступе неконтролируемой агрессии она ударила своего молодого человека ножом.

Ранее стало известно, что российский шестиклассник украл из столовой нож и угрожал им школьникам.