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В Барвихе приезжие ударили ножом местного жителя, заступившегося за девушку

360.ru: приезжие в Барвихе ударили ножом мужчину, заступившегося за девушку

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В поселке Барвиха Одинцовского городского округа приезжие из Азербайджана ударили ножом местного жителя Дениса М. Об этом 360.ru рассказал его брат Евгений.

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», — сообщил он.

По его словам, инцидент произошел после того, как мужчина заступился за соседку, которая сделала приезжим замечание из-за шума. Нападавшие сначала оскорбляли девушку, а после — нанесли проникающее ранение заступнику. По данным местных сообществ, Денис М. занимается хоккеем.

Полицейские проводят проверку по данному факту, после этого они примут необходимое процессуальное решение.

22 ноября сообщалось, что в Подмосковье женщина напала с ножом на возлюбленного, который захотел расстаться. Инцидент произошел 20 ноября в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Поздним вечером того дня 28-летняя местная жительница в очередной раз поругалась с бойфрендом, тот заявил, что хочет разорвать отношения, но женщина не смогла сделать это добровольно. В приступе неконтролируемой агрессии она ударила своего молодого человека ножом.

Ранее стало известно, что российский шестиклассник украл из столовой нож и угрожал им школьникам.

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