Торгующая из окна алкоголем россиянка попала на видео

Жительница Томска попалась на незаконной продаже спиртного — бутылки с горячительным она спускала клиентам из окна квартиры на веревке, что зафиксировали очевидцы. Видеозапись опубликовали в пресс-службе областной полиции.

На кадрах женщина спускает на веревке канистру из окна своего жилья на втором этаже. По предварительной информации, клиенты заранее связывались с торговкой, потом в назначенное время подходили к дому, им спускали в емкости спиртное, они переливали его в свою тару, а в пакет складывали наличные за покупку.

В ходе осмотра квартиры подозреваемой полицейские нашли емкости с 18 литрами алкогольной продукции.

Год назад нарушительница уже заплатила административный штраф за незаконную торговлю спиртным, теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Ранее в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата.