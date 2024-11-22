Россиянин прятался от правоохранителей в шкафу, но его нашли

В Екатеринбурге местный житель, который не хотел отбывать назначенное судом наказание, попытался скрыться от правоохранителей, но попытка успехом не увенчалась. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Свердловской области.

Ранее судимый за кражи и грабежи мужчина получил семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% от полученной зарплаты за хранение наркотических веществ. Исполнять приговор он не торопился и попытался отсидеться у друзей. Правоохранители, установив предполагаемое место дислокации преступника, наведались туда. Обыскав квартиру приятеля осужденного, они нашли последнего в шкафу.

Нарушитель сразу вышел из гардероба, сопротивление правоохранителям не оказывал.

До этого живущий на две семьи уралец спрятался в кровати, когда к нему пришли приставы.

Ранее сообщалось о россиянине, который прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты своим детям.