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Работница российской больницы забирала себе деньги пациентов за платные услуги

В Кургане работница больницы забирала себе деньги за платные услуги

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Shutterstock

В Кургане местную жительницу признали виновной в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с августа по сентябрь 2021 года женщина, работая за кассовым аппаратом медучреждения «РЖД-Медицина» в Кургане, принимала деньги от клиентов, но не вносила их в систему, а забирала себе. В дальнейшем награбленным она распорядилась по своему усмотрению. В общей сложности ущерб от ее действий составил 340 тысяч рублей.

Обвиняемой назначили наказание в виде принудительных работ. Его исполнение будет отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Также она должна вернуть украденную у больницы сумму.

До этого пьяный белгородец «отблагодарил» врачей за помощь кражей электрокардиографа.

Ранее мужчина попытался украсть из магазина трусы и ударил охранника торговой точки куском брусчатки.

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