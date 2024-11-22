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Часть российского региона осталась без электроснабжения

МЧС: в Ивановской области 61 населенный пункт остался без электроснабжения

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Ивановской области из-за непогоды остался без электроснабжения 61 населенный пункт, общее население которых составляет 4 548 человек, включая 616 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в девяти муниципальных районах (Ивановском, Лежневском, Савинском, Тейковском, Ильинском, Комсомольском, Шуйском, Родниковском, Пестяковском) произошло отключение электроснабжения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что 12 деревьев упали на проезжую часть. В результате этих происшествий никто не пострадал, однако одно транспортное средство получило повреждение.

«Для восстановления электроснабжения работают бригады», — добавили в ГУ МЧС.

Накануне синоптик Александр Ильин заявил, что резкое похолодание ожидается в Московском регионе с пятницы, 22 ноября, оно произойдет из-за перемещения циклона.

По его словам, температура воздуха ночью 22 ноября в Подмосковье может достигнуть отрицательных значений, из-за чего на дорогах может появиться гололед. Метеоролог добавил, что атмосферное давление в этот день поднимется до 745 мм ртутного столба, а в субботу, 23 ноября, понизится до 740 мм.

Ранее эксперт поделился советами, что делать, чтобы смартфон не разряжался на холоде.

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