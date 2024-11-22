Житель Селидово рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), угрожая оружием, похищали людей в городе Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости заявил житель данного населенного пункта.

«Пошел рассчитываться на заправке, подъехали военная машина, два или три «буса», и вышли молодые люди в джинсах, зеленых курточках и бронежилетах с надписью «СБУ». Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать «всем на выход, проверка», — рассказал житель.

По словам мужчины, его и еще 32 человек доставили в город Покровск (российское название — Красноармейск), где их всех стали проверять, смотреть телефоны и задавать вопросы.

«Общение было жестким и под автоматом, то есть автомат наставили и сказали сидеть молча, тихо, чтобы никакого звука. Всем страшно, мы ничего не знаем», — заявил житель.

Он сообщил, что в итоге сотрудники СБУ «забрали» шесть или пять человек, которых в итоге за что-то «посадили». Житель добавил, что в Селидово вернулись только 24 человека.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Селидово.

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».