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В Саратове россиянка попала в больницу из-за упавшей на нее остановки

В Саратове женщину придавила упавшая остановка

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Жительница Саратова пострадала после того, как на нее обрушилась остановка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Буровой улице. По предварительной информации, павильон упал на женщину. В результате она получила серьезные травмы, приехавшие на место медики направили пострадавшую в больницу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти пациентку не смогли.

На данный момент сотрудники следственного комитета проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого на Сахалине осудили водителя, который врезался в остановку общественного транспорта. В результате один ребенок попал в больницу, еще троих человек спасти не удалось. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, прав у него не было.

Россиянин частично возместил ущерб пострадавшим и их семьям. Водителя признали виновным и отправили в колонию на 9,5 лет.

Ранее в Кировской области фура врезалась в остановку.

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