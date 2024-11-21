Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии женщина натравила питбуля на воров, пытавшихся ограбить ее семью, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел вечером в Сан-Паулу, когда семья возвращалась домой из магазина. Подойдя к воротам дома, женщина заметила двоих грабителей, напавших на ее мужа возле такси на противоположной стороне улицы.

Женщина, увидев происходящее, мгновенно вернулась в дом и выпустила на свободу своего питбуля. Собаке удалось испугать грабителей: они разбежались в разные стороны. Несмотря на это, преступникам удалось украсть сумку с документами и два мобильных телефона.

В полиции сообщили, что ведут поиски подозреваемых в ограблении.

Ранее в Бразилии арестовали полицейских, грузивших пиво в служебный автомобиль. Власти подозревают, что это была взятка.