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Женщина натравила питбуля на воров, пытавшихся ограбить ее семью

Daily Mail: в Бразилии женщина натравила питбуля на грабителей

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В Бразилии женщина натравила питбуля на воров, пытавшихся ограбить ее семью, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел вечером в Сан-Паулу, когда семья возвращалась домой из магазина. Подойдя к воротам дома, женщина заметила двоих грабителей, напавших на ее мужа возле такси на противоположной стороне улицы.

Женщина, увидев происходящее, мгновенно вернулась в дом и выпустила на свободу своего питбуля. Собаке удалось испугать грабителей: они разбежались в разные стороны. Несмотря на это, преступникам удалось украсть сумку с документами и два мобильных телефона.

В полиции сообщили, что ведут поиски подозреваемых в ограблении.

Ранее в Бразилии арестовали полицейских, грузивших пиво в служебный автомобиль. Власти подозревают, что это была взятка.

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