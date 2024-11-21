Улицу в Челябинске затопило нечистотами из-за короткого замыкания

В Челябинске из-за короткого замыкания произошло затопление улицы нечистотами. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, в городской мэрии сообщили, что улицу Университетская набережная затопило нечистотами при переходе на резервный источник питания из-за короткого замыкания.

Сообщается, что в связи с произошедшим отключили канализационную насосную станцию на Тополиной аллее, которая перекачивает отходы со всей северо-западной части города. По этой причине потоп может распространиться дальше.

Местные жители жалуются на страшный запах нечистот. На месте происшествия работают аварийные бригады.

До этого в Екатеринбурге одну из улиц затопило фекалиями. Местные жители пожаловались на отвратительный запах и плохую проходимость.

Ранее в Уфе женщина облила фекалиями авто, который мешал проезду мусоровоза.