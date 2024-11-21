Юрист объяснил, что делать если полиция не реагирует на жалобы о шумных соседях

В любой неприятной ситуации, в том числе при нарушении тишины соседями, следует обращаться в полицию. При этом звонить лучше не в местное отделение, а на номер 112, чтобы жалоба была зафиксирована и записана на аудионоситель. Если же правоохранители должным образом не реагируют, можно обратиться в вышестоящие органы, в том числе в прокуратуру. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил адвокат Александр Карабанов.

«Тогда уже в отношении полиции будут проводить проверку, исполняет ли она свои должностные обязанности. А это меганекомфортная ситуация для полиции, и для того, чтобы не создавать себе еще больше проблем, они будут вынуждены отработать заявления и сигналы о шуме», — указал Карабанов.

Если после визита сотрудников МВД соседи продолжают шуметь, юрист посоветовал написать заявление в полицию. По данному факту будет проведена проверка. Правоохранители могут вызвать шумных граждан, получить с них объяснения, провести профилактическую беседу, а затем в письменной форме ответят обратившемуся.

Согласно недавнему исследованию, порядка 60% россиян жалуются на то, что им попались шумные соседи. В опросе приняли участие свыше шести тысяч человек. Выяснилось, что 28% граждан жильцы по соседству докучают постоянно, а 33% — только время от времени.

При этом 32% респондентов довольны своими соседями. 5% сознаются, что они и есть те самые шумные соседи. Кто-то рассказывает, что надолго затянулся ремонт, другие говорят о наличии в семье маленьких детей, а у некоторых в квартире шумная собака.

Ранее стало известно, что половина россиян не рискуют устраивать вечеринки у себя дома.