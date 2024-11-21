Замглавы Гагаузии высказался о проведенном у него дома обыске

Первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии Илья Узун сделал свое первое заявление после обыска, проведенного у него дома. По его словам, в ходе обыска полиция изъяла у него технику и наличные деньги, сообщает Telegram-канал Gagauzia 24.

Узун рассказал, что он находился на работе, когда его супруга сообщила ему, что в их дом пришли вооруженные люди в масках.

Он добавил, что в данной операции участвуют высшие должностные лица страны, включая президента, спикера парламента и премьер-министра.

Что касается самого обыска, Узун отметил, что силовики забрали компьютеры, мобильные телефоны и небольшую сумму наличных – кассовую выручку с автозаправочной станции, которую его жена планировала положить на счет в банке.

21 ноября сообщалось, что сотрудники молдавских правоохранительных органов пришли с обысками в дом первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна. При этом причина обысков не раскрывается.

Ранее экс-глава Гагаузии заявила, что «Сердцу Молдовы» надо свергнуть режим Санду.