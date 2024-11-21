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Российский военный пытался за 1 млн рублей купить справку для увольнения со службы

Ura.ru: в Екатеринбурге военный пытался за 1 млн купить в госпитале справку

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Екатеринбурге оперативники ФСБ России задержали посредника, который передавал в окружной госпиталь крупную взятку для оформления справки для военного. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника СМИ, за 1 млн рублей медицинские работники должны были оформить мужчине документ, который бы позволил ему уволиться со службы.

«Житель Нижнесергинского района получил деньги от своего знакомого, а тот, в свою очередь, от военнослужащего воинской части 22316», — рассказал информатор издания.

Он отметил, что врачи должны были написать справку о не существующей у военнослужащего болезни. Задержанного посредника, который привез в учреждение деньги, отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки» УК РФ.

До этого в Амурской области двух полицейских-борцов с коррупцией задержали за взятки.

Ранее стала известна сумма взяток, полученных главой фонда капремонта Подмосковья.

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