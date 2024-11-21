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Старшеклассникам рассказали о реализации предпринимательских идей на Дальнем Востоке

На Форуме школьников рассказали о бизнес-потенциале Дальнего Востока

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«Дни регионов Дальнего Востока в Москве»

На прошедшем в Москве Форуме школьников в рамках «дней регионов Дальнего Востока» старшеклассникам рассказали о реализации предпринимательских идей в регионе. Об этом сообщили организаторы.

Дальний Восток представляет собой уникальную площадку для ведения бизнеса с рядом преимуществ, отметил интернет-маркетолог и генеральный директор digital агентства RASA Ярослав Радинский.

«Дальний Восток — это не просто место для жизни, но и пространство для развития. Здесь можно создавать свои проекты и IT-продукты, чем мы активно занимаемся. Конкуренция здесь ниже, чем в Москве, что создает более комфортные условия для работы», — сказал Радинский.

Владелец текстильного бюро «Фактура», блогер Максим Сиденков рассказал о причинах, почему стоит развивать бизнес на Дальнем Востоке.

«Во-первых, это близость к Азии. Основные страны находятся рядом, и мы постоянно взаимодействуем с их продуктами и людьми. Во-вторых, мы находимся в одном часовом поясе, что упрощает коммуникацию. Путешествия занимают всего час-полтора, и личные встречи играют важную роль в установлении бизнес-отношений. Наконец, я верю в открытие новых транспортных маршрутов, которые значительно упростят доступ к Китаю. Это — вопрос времени, и когда это произойдет, накопленный опыт станет решающим фактором для успеха бизнеса», — отметил Сиденков.

Сергей Контеев, собственник производственной рыбной компании и чемпион ДФО по дрифту, дал совет молодым предпринимателям:

«Ставьте большие цели и мечтайте. Бизнес — это один из инструментов для реализации вашей мечты. Можно идти к ней разными путями: кто-то короче, кто-то длиннее. Но самое главное — видеть дальнейший ориентир, маячок», — сказал он.

Фестиваль «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» — проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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