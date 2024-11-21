Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасли кошку, трое суток сидевшую на дереве

В Москве кошка трое суток просидела на дереве, пока за ней не приехали спасатели

На юго-востоке Москвы спасли кошку, которая несколько дней не слезала с дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного поисково-спасательного формирования «СпасРезерв».

Как рассказали добровольцы, с ними связалась женщина. Она пояснила, что приехала в гости к матери, которая проживает в доме на улице Хлобыстова. Из окна квартиры она заметила кошку, которая забралась на дерево и не слезала. Гостья три дня наблюдала за животным, которое расположилось на высоте третьего этажа, и заметив, что та даже не предпринимает попыток спуститься, вызвала помощь.

«При установке трехколенной лестницы кошка ушла выше по боковой ветке, на уровень примерно четвертого этажа. С помощью ловчей петли беглянку сняли и сбросили в растянутый тент», — рассказали в общественном объединении.

Животное передали заявительнице, которая, вероятно, станет его хозяйкой.

Ранее в Белокурихе кот Симсон четверо суток сидел на дереве, пока его не спас пожарный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами