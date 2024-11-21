В Москве спасли кошку, трое суток сидевшую на дереве

На юго-востоке Москвы спасли кошку, которая несколько дней не слезала с дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного поисково-спасательного формирования «СпасРезерв».

Как рассказали добровольцы, с ними связалась женщина. Она пояснила, что приехала в гости к матери, которая проживает в доме на улице Хлобыстова. Из окна квартиры она заметила кошку, которая забралась на дерево и не слезала. Гостья три дня наблюдала за животным, которое расположилось на высоте третьего этажа, и заметив, что та даже не предпринимает попыток спуститься, вызвала помощь.

«При установке трехколенной лестницы кошка ушла выше по боковой ветке, на уровень примерно четвертого этажа. С помощью ловчей петли беглянку сняли и сбросили в растянутый тент», — рассказали в общественном объединении.

Животное передали заявительнице, которая, вероятно, станет его хозяйкой.

Ранее в Белокурихе кот Симсон четверо суток сидел на дереве, пока его не спас пожарный.