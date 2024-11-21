Косметолог объяснила, почему женщинам нельзя избавляться от пушка на лице

Пушковые волосы на лице женщины выполняют функцию терморегуляции и согревают или охлаждают кожу в зависимости от температуры окружающей среды, поэтому избавляться от них не стоит. Об этом «Пятому каналу» рассказала косметолог Светлана Киричук.

По ее словам, они также защищают кожу лица от попадания на кожу патогенных микроорганизмов, грибков, пыльцы и грязи. Косметолог отметила, что борьба с пушком может привести к тому, что на лице будут расти жесткие черные волосы.

«В течение месяца пушковый волос вырастет опять до изначальной длины. Как правило, на жесткость волоса это не влияет. Да, поначалу он будет жестче обычного, и потребуется время, чтобы он поддался химическим и физическим воздействиям и принял первоначальный вид», — добавила Киричук.

Врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова до этого говорила, что женщинам нельзя сбривать пушок на лице – это крайне опасная процедура, которая может привести к ранам, инфицированию, врастанию волос и образованию пигментных пятен.

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