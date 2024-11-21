Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как действовать при болях в суставах

Врач Бурмистров: при болях в суставах следует обратиться к специалисту

close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Причины, по которым могут болеть суставы, можно разделить на две категории: структурные изменения, которыми занимаются ортопеды и неврологи, а также функциональные нарушения, находящиеся в компетенции врача-реабилитолога. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, невролог, мануальный терапевт Андрей Бурмистров.

«Именно поэтому лечение нужно начинать с комплексного обследования и с пониманием относиться к тому, что специалист по ЛФК может направить на консультацию к нейрохирургу, неврологу и ортопеду. Также при постановке диагноза применяют самые разные методы диагностики», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что боли в суставах могут быть связаны не только с сегодняшними событиями, но и уходить корнями далеко в прошлое, поэтому нельзя заниматься самолечением.

Недавно ученые из Кливлендской клиники (США) нашли эффективный способ лечения боли в пояснице на дому. Выяснилось, что у людей, посещавших онлайн-занятия йогой, болевые ощущения уменьшились в шесть раз, а подвижность спины увеличилась почти в три раза.

В новом исследовании 140 человек с хронической болью в пояснице были случайным образом распределены для онлайн-тренировок или обычного наблюдения у врача. Инструкторы по йоге проводили занятия, используя специально разработанную программу для людей с болью в пояснице.

Ранее врач предупредил о последствиях ношения тесной обуви зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами