Россиянам рассказали, как действовать при болях в суставах

Причины, по которым могут болеть суставы, можно разделить на две категории: структурные изменения, которыми занимаются ортопеды и неврологи, а также функциональные нарушения, находящиеся в компетенции врача-реабилитолога. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, невролог, мануальный терапевт Андрей Бурмистров.

«Именно поэтому лечение нужно начинать с комплексного обследования и с пониманием относиться к тому, что специалист по ЛФК может направить на консультацию к нейрохирургу, неврологу и ортопеду. Также при постановке диагноза применяют самые разные методы диагностики», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что боли в суставах могут быть связаны не только с сегодняшними событиями, но и уходить корнями далеко в прошлое, поэтому нельзя заниматься самолечением.

Недавно ученые из Кливлендской клиники (США) нашли эффективный способ лечения боли в пояснице на дому. Выяснилось, что у людей, посещавших онлайн-занятия йогой, болевые ощущения уменьшились в шесть раз, а подвижность спины увеличилась почти в три раза.

В новом исследовании 140 человек с хронической болью в пояснице были случайным образом распределены для онлайн-тренировок или обычного наблюдения у врача. Инструкторы по йоге проводили занятия, используя специально разработанную программу для людей с болью в пояснице.

Ранее врач предупредил о последствиях ношения тесной обуви зимой.