Представители «Афиши» назвали эффективные способы установить контакт с аудиторией

Организация фестивалей учит людей быть ответственными и трансформироваться вслед за трендами, рассказал event-директор компании «Афиша» Яков Трахман в рамках восьмого Национального рекламного форума, который проходил в Москве с 13 по 15 ноября.

Яков Трахман отметил, что с помощью фестивалей бренды могут построить сильную эмоциональную связь с аудиторией.

«Мы как организаторы должны уметь правильно «упаковывать» впечатления и дарить их зрителям», — сказал он.

В рамках секции «Хлеба и зрелищ! Новая эпоха event-индустрии» Трахман рассказал, как организовывали фестиваль «Пикник Афиши». Он отметил, что со временем фестивали будут экспериментировать с разными форматами развлечений.

Также директор по маркетингу компании «Афиша» Антон Бельчиков рассказал о креативном подходе к работе с ограниченным бюджетом, новых форматах контента и других эффективных инструментах.

В секции также приняли участие руководитель медианаправления банка ДОМ.РФ Ника Арутюнова, руководитель отдела специальных проектов ГПМ Радио Валентина Амниашвили, директор по маркетинговым коммуникациям SINTEC Group Юлия Чистякова и другие.