Во Владивостоке член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн рублей и паспорта

Во Владивостоке член китайской делегации убедил коллег передать ему свои паспорта и 6,5 млн рублей для сделки, а затем перестал выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале ноября Юй Хайфэнь вместе с партнерами приехал во Владивосток, чтобы найти поставщиков партии угля на 6,5 млн рублей. Через несколько дней члены делегации провели переговоры с представителями одного из потенциальных поставщиков. Общался с ними Юй, так как единственный из всех хорошо говорил на русском.

Позже он заявил коллегам, что можно подписывать документы. Он также убедил коллег отдать ему свои паспорта и 6,5 млн рублей, предназначенные для покупки партии угля, после чего пропал и перестал отвечать на звонки. Теперь мужчину ищет полиция.

До этого житель Новороссийска тайно взял телефоны у двух коллег, оформил от их имени кредиты и перевел себе на счет 3 млн рублей.

Ранее в Индии мужчина спрятал украденные из офиса работодателя деньги в коровьем навозе.