Врач рассказал о пользе плавания для людей старше 50 лет

Людям старше 50 лет полезно заниматься плаванием или аквааэробикой, потому что это поможет им бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжелую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма (руки, ноги, голову, спину, шею) поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу чуть отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего», — сказал эксперт.

По его словам, последнее позволяет кровообращению распределяться в организме, а также создает не такую большую нагрузку на сердце. Кондрахин также особенно советует заниматься плаванием людям с заболеваниями суставов и остеохондрозом. Он уточнил, что такое занятие поможет поддерживать когнитивные функции организма в хорошем тонусе.

Кандидат медицинских наук, педиатр Кирилл Константинов до этого говорил, что маленьких детей полезно отдавать на плавание, потому что вода помогает снижать гипертонус мышц. По его словам, такое занятие также способствует нормальному развитию мышечной массы у детей, в особенности у грудничков.

Ранее врач рассказал, когда можно отдать ребенка на плавание.