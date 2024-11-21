В Приангарье продавец золота силой отнял у мужчины 48 млн рублей и сбежал в Красноярск

В Красноярске сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении 48 млн рублей наличными, злоумышленник под видом продавца золота обокрал клиента. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

В правоохранительные органы обратился 46-летний житель Усольского района Иркутской области. Он рассказал, что хотел купить золото у продавца — сделка должна была пройти на берегу реки на границе Усольского и Черемховского районов.

Мужчина пришел в назначенное место и принес рюкзак, в котором находилось 48 миллионов рублей наличными. Однако на месте встречи продавец избил его, забрал сумку с деньгами и скрылся.

Злоумышленник успел сбежать из Иркутска вместе с женой, переехать в Красноярск и купить на похищенные деньги новый автомобиль. Псевдопродавца золота задержали, в салоне иномарки, на которой он передвигался, оперативники обнаружили оставшиеся после ограбления наличные. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Подмосковье ограбили покупателя автомобиля, который носил деньги в пакете.