Роспотребнадзор отстаивает право зрителей приходить в кинотеатры со своей едой

Калининградское управление Роспотребнадзора обратилось к администрации одного из местных кинотеатров с требованием разрешить зрителям приносить собственные напитки и закуски на сеансы. Это заявление стало следствием инцидента, в котором зрителей не пустили в зал с пиццей, что чиновники расценили как нарушение прав потребителей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Центральный районный суд Калининграда начал разбирательство по иску, поданному местным управлением Роспотребнадзора против ООО «Люмен-Фильм НН». Основанием для иска послужила жалоба граждан, которые 15 марта попытались войти в кинотеатр «Люмен» с принесенной пиццей. Работники кинотеатра предложили зрителям оставить еду в камере хранения, однако они отказались и были вынуждены покинуть заведение под присмотром охраны. Роспотребнадзор направил театру предостережение, в котором раскритиковал установленные правила учреждения, запрещающие проносить в зал «продукты питания и напитки, имеющие сильные или устойчивые запахи, жирные, липкие, крошащиеся или выделяющие жидкости при употреблении».

Ведомство отмечает, что такие правила нарушают права потребителей. Администрация кинотеатра, по утверждению РПН, может запретить вход зрителям только в случае нарушения общественного порядка или повреждения имущества. Отклонить вход зрителям с продуктами не имеют права. В качестве основания для искового заявления Роспотребнадзор ссылался на статью 16 закона «О защите прав потребителей», которая запрещает создание условий, при которых покупка одних товаров или услуг вынуждает приобретать другие.

До этого глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что сборы российских кинотеатров по итогам января — октября выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 37,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут закрыть кинотеатр с запретом на еду.