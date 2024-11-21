В Совфеде посоветовали, как увеличить пенсию на 40%

Сенатор Ольга Епифанова поделилась советами о том, как жители России могут повысить свои пенсионные выплаты. Ее слова приводит РИА Новости.

Епифанова отметила, что существует несколько способов увеличить размер пенсионных выплат. Одним из них является возможность отложить выход на пенсию.

«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40%», — пояснила она.

Кроме того, сенатор добавила, что граждане могут также приобрести дополнительные пенсионные баллы через подачу заявления на добровольное внесение взносов в Пенсионный фонд.

Сегодня член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2025 года будут повышены пенсии как работающих, так и неработающих россиян. По ее словам, страховая пенсия будет повышена на 7,3%. В случае, если это не будет соответствовать уровню инфляции, правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года.

Ранее в Союзе пенсионеров раскритиковали действующую индексацию пенсий.