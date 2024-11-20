Власти Германии получили сведения о подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но никак не отреагировали на эту информацию. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные собственного расследования.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба (BND) летом 2022 года получила от спецслужбы Нидерландов строго засекреченную депешу с предупреждением о подготовке теракта. Аналогичную информацию германским властям предоставила и американская сторона.

В документах говорилось, что в операции примут участие шестеро украинских диверсантов, которые находились в подчинении бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Подрыв потоков запланировали во время маневров НАТО Baltops в Балтийском море.

До этого стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а в данный момент посол в Британии Валерий Залужный хотел взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток».

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