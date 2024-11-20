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Рязанец получил глубокий химический ожог на ноге, пытаясь избавиться от татуировки

В Рязани мужчина получил химический ожог, пытаясь избавиться от татуировки

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Областная клиническая больница. Рязань/VK

В Рязани мужчина, пытавшийся избавиться от татуировки, получил глубокий химический ожог на ноге. Об этом сообщает областная клиническая больница.

По информации медучреждения, в ожоговое отделение поступил молодой человек с глубоким химическим ожогом на голени. Оказалось, что пациент пытался свести татуировку при помощи кристаллов марганцовки.

Врачи выполнили иссечение зон глубокого некроза тканей и закрыли кожный дефект. Несмотря на то, что часть татуировки все равно осталась видна, результат лечения всех удовлетворил. Отмечается, что поврежденная область полностью восстановилась.

До этого женщина едва не лишилась ноги из-за татуировки, сделанной во время отдыха в Турции. Через 48 часов после сеанса у нее на правой лодыжке развилась опасная инфекция, и врачи сообщили, что, вероятно, конечность придется ампутировать.

Ранее в Приамурье вахтовика осудили за попытку «выделиться» нацистской татуировкой.

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