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В Калмыкии ребенок попал в больницу после нападения домашнего кота

РЕН ТВ: в Калмыкии домашний кот искусал девятилетнюю девочку

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Агрессивный домашний кот напал на школьницу в Калмыкии, девочка госпитализирована с множественными глубокими ранами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 18 ноября, девятилетняя девочка находилась дома, когда на нее неожиданно напала кошка. Питомец породы шотландская вислоухая начал кусать и царапать девочку.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в больнице у нее диагностированы множественные укусы лица тяжелой степени, раны головы, ушей, рук, ягодиц и ног. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что беременная жительница Челябинска и ее пятилетняя дочь подверглись нападению домашнего кота. Агрессивное животное разодрало матери руку и искусало ухо ребенку. Семья обратилась за помощью в травмпункт, медики обработали раны и отпустили пострадавших на амбулаторное лечение.

Ранее в Смоленске домашний питбуль вцепился в лицо четырехлетней хозяйке.

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