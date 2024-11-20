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Подросток стал фигурантом уголовного дела после нападения на петербуржца в трамвае

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения подростка в трамвае

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения несовершеннолетнего на пассажира трамвая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, установить личность подростка пока не удалось.

Инцидент произошел 16 ноября в трамвае на проспекте Авиаконструкторов. По неизвестной причине у группы тинейджеров случился конфликт с кондуктором. Семейная пара — 44-летний потерпевший и его жена — вступились за работника транспорта, чем спровоцировали в свой адрес агрессию. Один из подростков ударил петербуржца руками и ногами и распылил в него перцовый баллончик. После этого компания нарушителей покинула салон. На место прибыла скорая помощь.

Потерпевший отказался писать заявление на обидчиков, но правоохранители все равно начали расследование. Позже на ситуацию отреагировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил «организовать проверку по факту грубого нарушения общественного порядка несовершеннолетними».

Ранее российские подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик.

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