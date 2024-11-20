Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для Липецка и городов области закупят мобильные укрытия

Артамонов: в Липецке и городах области установят укрытия по примеру Белгорода

close
Илья Питалев/РИА Новости

Для Липецка и городов в области будут закуплены мобильные укрытия по примеру Белгорода. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов, передает местное издание «Липецкое время».

«Принято решение о начале закупок мобильных укрытий для региона. Укрытия будут устанавливать по маршрутам следования общественного транспорта», — сказал он.

Накануне сообщалось, что МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и «кровати», а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет. Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала приобрести себе такое убежище.

В августе в Белгородской области установили 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинской армии.

Ранее ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами