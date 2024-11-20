Для Липецка и городов области закупят мобильные укрытия

Для Липецка и городов в области будут закуплены мобильные укрытия по примеру Белгорода. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов, передает местное издание «Липецкое время».

«Принято решение о начале закупок мобильных укрытий для региона. Укрытия будут устанавливать по маршрутам следования общественного транспорта», — сказал он.

Накануне сообщалось, что МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и «кровати», а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет. Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала приобрести себе такое убежище.

В августе в Белгородской области установили 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинской армии.

Ранее ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ.