Форум преподавателей высшего образования назвали важной площадкой для обмена опытом

Сообщество преподавателей в высших учебных заведениях начинает работать на деле. Об этом по итогам всероссийского форума преподавателей высшего образования, который проводился в России впервые, рассказал кандидат физико-математических наук, доцент Томского государственного университета, старший научный сотрудник Института оптики атмосферы СО РАН, лектор российского общества «Знание» Денис Касымов.

По его словам, появилась некая форма взаимодействия преподавателей, выражения их идей, мыслей в реальные действия, и поддержка этих инициатив на самом высоком уровне.

«Форум стал площадкой для обмена опытом. Мероприятие олицетворяет собой признание профессии и почет этой профессии, тем более в нынешних условиях наращивания суверенитета и одновременного укрепления классического, мощного образования в нашей стране», — сказал эксперт.

При этом Касымов подчеркнул, что проведение подобных мероприятий имеет высокую важность.

«Они важны из-за наличия этого самого сообщества. То есть появляется возможность общаться, что-то обсуждать в своем экспертном кругу. Какие-то трудности, которые условно возникают в одном вузе или образовательной школе, они могут быть учтены, решены, использованы как практика в другом месте», — отметил он.

Как уточнил эксперт, такого рода площадки обмена опытом позволяют эти вопросы решить, обсудить, обострить и так далее.

«Поэтому я считаю, что этот форум важен. Может быть, он будет иметь какую-то преемственность. Важны как форумы такого рода в очном формате, так и какая-то деятельность за рамками проведения мероприятий», — сказал Касымов.

Он подчеркнул, что педагоги играют большую роль в жизни страны и являются важной ее составляющей.

«Это люди, которые несут знания. Этим знанием они напитывают молодое поколение и взращивают людей, двигающих нашу страну вперед. Вузы — это кузница кадров и подготовка высококлассных специалистов. И кто, если не педагоги, дают эти самые знания молодому поколению?» — заключил Касымов.