Полицейские в Англии просят людей перестать гоняться за сбежавшим эму

Полицейские в Англии призывают местных жителей прекратить преследование сбежавшего с фермы эму, пишет UPI.

В официальном сообщении на странице полиции в социальных сетях указывается, что местные спасатели из Национальной службы спасения экзотических животных уже несколько недель пытаются поймать эму. Специалисты на протяжении этого времени пытаются наладить контакт с птицей, регулярно подкармливая ее в одном и том же месте, однако все их усилия не увенчались успехом.

Волонтеры обеспокоены тем, что за сбежавшей птицей следует большое количество людей, что может поставить под угрозу ее безопасность.

«Эму – это не домашнее животное, и ее поведение может быть непредсказуемым. Мы настоятельно призываем общественность соблюдать осторожность и позволить квалифицированным специалистам выполнять свою работу без препятствий», – заявили представители полиции.

Ранее в США полицейским пришлось преследовать страуса в течение часа.