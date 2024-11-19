В США арестовали мужчину, который выдавал себя за тайного агента, чтобы избежать проверки документов, пишет New York Post.

Во Флориде задержали 64-летнего Уильяма Денниса Милстеда, который выдавал себя за тайного офицера, чтобы избежать проверки документов. Арест произошел после того, как агентство недвижимости сообщило в Федеральное управление по борьбе с терроризмом о попытках мужчины сдать в аренду жилье, не пройдя необходимые проверки.

Он предоставил юристам поддельное письмо, в котором утверждал, что является тайным агентом и не может участвовать в проверках. Кроме того, в документе было множество ошибок, как фактических, так и грамматических.

По данным Федерального управления по делам полиции, Милстед уже ранее имел 13 арестов за тяжкие преступления, а также подвергался обвинениям в выдаче себя за сотрудника полиции в 2002 и 2016 годах.

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