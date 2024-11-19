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Челябинец упал на на скользком тротуаре и сломал ногу

В Челябинске мужчина поскользнулся на тротуаре и сломал ногу

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Челябинске местный житель сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре возле школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле школы №94. Мужчина шел по тротуару и поскользнулся на льду. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

Позже стало известно, что у поскользнувшегося диагностировали перелом ноги. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Каменске-Уральском родители обвинили воспитателя детского сада в халатности после того, как их сын сломал ногу во время прогулки и три недели сидел дома, страдая от боли. После этого ему провели повторное обследование и наложили гипс. В региональном МВД сообщили, что семья обратилась в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее российский школьник получил полмиллиона рублей за травму на детской площадке.

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