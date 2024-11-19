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Американец сдал в приют 1000 мышей

HuffPost: в CША мужчина сдал в приют 1000 мышей и почти парализовал его работу

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Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в США сдал в приют 1000 мышей, пишет HuffPost. К такому пополнению там оказались не готовы.

Житель Нью-Гэмпшира пришел в местный приют животных с намерением сдать 150 контейнеров, заполненных мышами. На момент визита у мужчины оказалось 73 мыши, через несколько дней общее количество животных в приюте возросло до 450, при этом еще 500 мышей находились в пути.

Исполнительный директор Нью-Гэмпширского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, Лиза Деннисон, сообщила о сложной ситуации, с которой сталкивается учреждение. Она отметила, что короткий срок беременности и ранний возраст, с которого мыши начинают размножаться, делают ситуацию особенно критичной.

«Это значительная проблема, которая вышла из-под контроля», — подчеркнула женщина.

В связи с увеличением числа грызунов часть кошачьего павильона приюта была трансформирована в временное убежище для мышей. Приют, который ранее мог принимать максимум 125 животных в день, сейчас сталкивается с огромной нагрузкой.

Ранее котенок, принесенный в приют для животных, оказался дикой кошкой.

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