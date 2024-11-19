Россию назвали одной из ведущих стран по уровню образования

Россия входит в десятку ведущих стран по уровню образования, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина «О качестве общего и профессионального образования».

Чернышенко отметил, что качество образования – это комплексная оценка того, насколько учебный процесс соответствует государственным образовательным стандартам, требованиям работодателей, а также индивидуальным потребностям и целям обучающихся.

«Мы в пятерке лидеров по результатам международных школьных олимпиад. А также в топ-10 – по объему исследований и разработок», — сказал он.

По словам Чернышенко, в развитие системы образования вовлечена вся страна.

«Уже создано 14 профильных рабочих групп, которые прорабатывают такие важные темы, как развитие дошкольного, общего среднего и высшего образования, воспитание гармонично развитой личности и другие», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что система образования должна отвечать национальным целям и задачам, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.

«Система образования должна способствовать укреплению суверенитета страны во всех ключевых областях», — добавил он.

Чернышенко подчеркнул, что благодаря нацпроектам в России построили 1500 новых школ, модернизировали 370 колледжей и открыли 8400 лабораторий.