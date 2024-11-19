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В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на права пьяным

Курсанта задержали за нетрезвое вождение при сдаче на права в Новокузнецке

В Новокузнецке курсанта задержали после появления на экзамене по вождению в нетрезвом виде, сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

На прошлой неделе в экзаменационное отделение Госавтоинспекции обратился кандидат в водители для сдачи практического экзамена. Когда молодой человек сел за руль учебного автомобиля и начал движение, экзаменатор обратил внимание на его неадекватное поведение. Во время недолгой поездки курсант несколько раз бросал руль, был эмоционален, и у него несколько раз глох автомобиль. Инспектор остановил экзамен и вызвал на место экипаж ДПС для проведения процедуры освидетельствования, от которого мужчина отказался.

На нарушителя составили административный материал за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования. Несостоявшийся водитель пояснил, он выпивал за день до экзамена и утром перед ним, но чувствовал себя трезвым и решил не упускать возможность получить водительские права. Виновному назначили 10 суток административного ареста.

Ранее пермяк пришел в суд с целым арсеналом колющих и режущих предметов.

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