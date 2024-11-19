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В отношении пензенских подростков завели дело о теракте

СК: дело о теракте возбуждено в отношении двух подростков в Пензенской области

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РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, в отношении двух подростков. Об этом сообщили в региональном СК.

Отмечается, что молодые люди выполняли поручение, поступившее через интернет. За денежное вознаграждение они совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории Пензы.

«После совершения поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в сообщении.

Похожий инцидент произошел недавно в Петербурге. В Колпино задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога вышки сотовой связи. Мальчик получил противозаконное задание в одном из мессенджеров, за его выполнение петербуржцу пообещали 30 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Они согласились сделать это за 25 тысяч рублей.

Ранее суд в Петербурге арестовал мужчину, пытавшегося поджечь авиатехнику на военном заводе.

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