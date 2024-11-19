Фотографу удалось запечатлеть редчайшего полностью черного пингвина

Фотографу из Бельгии удалось запечатлеть редчайшего черного пингвина на юге Атлантического океана, пишет Daily Mail.

Фотограф Ив Адамс рассказал, что находился в заливе Сент-Эндрюс, когда коллега сообщил ему, что видел в этом районе полностью черного пингвина. Узнав об этом, мужчина поспешил на пляж, прежде чем уникальная особь затерялась среди стаи.

«Я был очень счастлив, что смог все это запечатлеть», — вспоминает бельгиец.

Адам добавил, что шанс встретить полностью черного пингвина составляет примерно 1 к 100 тысячам. К сожалению, они более уязвимы перед хищниками и более заметны в воде.

«Я надеюсь, что этот редкий вид увидят и другие путешественники», — добавил Адам.

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