Россиянам рассказали, влияет ли открытое окно на стоимость отопления

Открытое окно в сезон отопления не должно повлиять на стоимость услуг ЖКХ. Об этом рассказал директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий, передает Pravda.Ru.

По его словам, на это может оказать влияние только площадь квартиры. Однако эксперт допустил, что разница в стоимости может быть в многоквартирных домах с горизонтальной разводкой отопления, где каждая квартира индивидуально подключена к нему. Он пояснил, что в этом случае потребление отопления может отличаться.

«Без счетчиков все платят одинаково. Гораздо больше влияет на сумму платежа, если у вас стоит общий счетчик по отоплению, а при этом не проведены мероприятия по энергосбережению», — заключил Белолипецкий.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский до этого говорил, что открытые окна в подъездах приводят к дополнительным расходам жильцов. Депутат отметил, что после наступления отопительного сезона необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах жилых домов были закрыты. Такие потери могут до 10% увеличить плату за отопление.

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