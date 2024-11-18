Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер выбил глаз водителю в очереди на заправке в Златоусте

URA.ru: в Челябинской области водитель ослеп на один глаз из-за драки на заправке

close
Global Look Press

В Златоусте полицейские задержали 67-летнего мужчину, который в очереди на автозаправке выбил глаз своему оппоненту. Об этом сообщает URA.ru.

Словесная перепалка завязалась между автомобилистами из-за места у колонки. Первым не сдержался и перешел к решительным действиям 67-летний мужчина. Он ударил своего оппонента кулаком в глаз.

Пострадавший получил тяжелую травму, медики не смогли спасти ему зрение. Личность нападавшего удалось установить, он задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионер покалечил знакомого кухонным топориком. 77-летний хозяин квартиры и его 66-летний знакомый распивали спиртное, когда между ними началась ссора, перешедшая в драку. Первый мужчина схватил кухонный топорик и ударил оппонента по голове. В результате мужчину забрали на скорой в одну из больниц города. Врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лба, а также ушибы шеи и грудной клетки.

Ранее в Уфе недовольный клиент покалечил сотрудника автомойки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами