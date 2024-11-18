Пенсионер выбил глаз водителю в очереди на заправке в Златоусте

В Златоусте полицейские задержали 67-летнего мужчину, который в очереди на автозаправке выбил глаз своему оппоненту. Об этом сообщает URA.ru.

Словесная перепалка завязалась между автомобилистами из-за места у колонки. Первым не сдержался и перешел к решительным действиям 67-летний мужчина. Он ударил своего оппонента кулаком в глаз.

Пострадавший получил тяжелую травму, медики не смогли спасти ему зрение. Личность нападавшего удалось установить, он задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионер покалечил знакомого кухонным топориком. 77-летний хозяин квартиры и его 66-летний знакомый распивали спиртное, когда между ними началась ссора, перешедшая в драку. Первый мужчина схватил кухонный топорик и ударил оппонента по голове. В результате мужчину забрали на скорой в одну из больниц города. Врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лба, а также ушибы шеи и грудной клетки.

Ранее в Уфе недовольный клиент покалечил сотрудника автомойки.