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Россияне ответили, что они хотят успеть сделать до Нового года

VEROL: 32,6% россиян хотят успеть доделать ремонт до Нового года

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Shutterstock

Почти треть (32,6%) россиян хотят успеть завершить ремонт и обустройство дома до наступления Нового года. Это показал опрос маркетологов компании-производителя настенных покрытий VEROL, сообщает RuNews24.ru.

Еще более 28% опрошенных выбрали ответ «Сделать доброе дело», по 21,1% набрали варианты «Раздать долги» и «Поправить здоровье». Среди других вещей, которые респонденты хотели бы сделать в этом году, оказались обновление гардероба, смена места работы, путешествия, похудение и не только.

Исполнительный директор компании VEROL Игорь Бойцанов уточнил, что ремонт занимает лидирующую позицию в планах россиян каждый год.

«И это неудивительно. В новый год, как в новую жизнь, хочется шагнуть с новым ремонтом. Коллеги по отрасли проводили исследование по категориям ремонта. Большинство опрошенных делают косметический ремонт, обновляют отделку, меблировку и покупают бытовую технику», — сказал он.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Ремонт со СберУслугами» до этого показало, что большинство (82%) россиян украшают дом или квартиру к Новому году. Для 47% россиян украшение квартиры к празднику является традицией. При этом 26% респондентов отметили, что для этой цели используют минимум украшений и гирлянд.

Ранее экономист спрогнозировал динамику цен на мандарины перед Новым годом.

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