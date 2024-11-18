Операции по счетам компании фигуранта дела Тимура Иванова приостановлены

Операции по счетам компании «Волжский берег», руководителем которой является фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин, приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

В публикации отметили, что в октябре было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. В числе оснований для приостановки операции: непредставление налогоплательщиком декларации в течение двадцати рабочих дней.

До этого были арестованы земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Все это имущество официально принадлежало ООО «Волжский берег».

12 ноября стало известно, что элитная квартира стоимостью 500 млн рублей в центре Москвы арестована по делу Тимура Иванова.

Бывший замглавы министерства обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.