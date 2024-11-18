Приговоренный к 5,5 года лишения свободы банкир обжаловал приговор в Верховном суде

Банкир Александр Ерхов, приговоренный на 5,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве, подал жалобу в Верховный суд России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«14 ноября 2024 года поступила жалоба Александра Ерхова на приговор суда первой инстанции, который приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в настоящее время дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Ерхов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2016 года он приобрел банк, оформив его на подставных лиц. Через месяц у кредитной организации отозвали лицензию, однако к этому моменту из нее успели вывести 1,9 млрд рублей через фиктивные кредиты.

Следствие установило, что в результате действий Ерхова банк обанкротился. Мужчину задержали в феврале 2019 года, когда он собирался покинуть Россию.

В марте 2022 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Ерхову.

13 ноября бывший депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала в суде свой статус иностранного агента. Иск был направлен в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Ранее Верховный суд России оставил Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) в перечне иноагентов.