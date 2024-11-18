В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове, и призвал жителей внимательно следить за сообщениями из официальных источников.

В ночь на понедельник, 18 ноября, в Брянской области предупредили жителей об атаке БПЛА. Глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Губернатор обратился с просьбой к жителям соблюдать необходимые меры безопасности.

Также на территории Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.