Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону.

«Восемь фактов вооруженных атак <…> зафиксировано <…> за прошедшие сутки», — говорится в сообщении.

В ведомство поступила информация о ранении одного гражданского лица. Всего украинские части выпустили 21 боеприпас. В момент обстрела повреждения получили два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

До этого стало известно, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку. Кроме того, в воскресенье, 18 ноября, украинские части выпустили по населенному пункту Катериновка, а также по двум районам Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Накануне стало известно, что украинские войска десять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР.

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