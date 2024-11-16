На Урале ребенок сбежал из дома в шортах и сланцах

В Свердловской области успешно завершились поиски семилетнего мальчика, который ушел из дома в одних шортах, ребенка искали несколько часов. Об этом сообщает URA.ru.

Семилетний мальчик исчез из комнаты общежития 14 ноября, родители ребенка обратились в правоохранительные органы и к волонтерам. Семья беспокоилась, что сын вышел из дома в одних сланцах и шортах и мог замерзнуть на улице.

На поиски мальчика отправились правоохранители. Обнаружить беглеца удалось спустя несколько часов, выяснилось, что он зашел в гости к соседу по общежитию и заснул у него.

До этого сообщалось, что в Костромской области нашли на улице двух замерзающих детей. Четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру ночью на улице обнаружил сотрудник полиции. Дети сидели во дворе дома и сильно замерзли. Они рассказали стражу порядка, что отец привел в гости новую знакомую, с которой распивает спиртные напитки. Других родственников у брата и сестры нет, поэтому им пришлось сбежать из дома на улицу. Детей отогрели и накормили, обоих изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Ранее в Свободном пропавшего мальчика нашли в больнице благодаря школьнице.