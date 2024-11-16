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В Петербурге водитель выстрелил в мужчину на дороге

78.ru: в Петербурге конфликт двух водителей закончился перестрелкой

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Global Look Press

В Петроградском районе Петербурга во время дорожного конфликта автомобилист выстрелил в своего оппонента и скрылся. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на дороге возле жилых домов по улице Академика Павлова. Двое автолюбителей не поделили дорогу, между ними завязалась перепалка, в ходе конфликта один из его участников достал травматический пистолет, выстрелил из него в оппонента и скрылся.

На место пришлось вызывать скорую помощь. Пострадавший отказался от госпитализации и написал заявление в правоохранительные органы, стрелявшего ищет полиция.

До этого сообщалось, что на Сахалине мужчина случайно ранил себя в ногу из пистолета соседа. 42-летний россиянин занимался ремонтом в подвале частного дома по улице Егорова. К нему в гости зашел сосед, в ходе беседы он показал приятелю травматический пистолет и дал подержать его. Сахалинец повертел в руках оружие и случайно нажал на спусковой крючок, пуля попала ему в ногу. Пострадавший обратился за медицинской помощью, серьезных травм у него не выявлено. По факту произошедшего проводится доследственная проверка

.

Ранее россиянин устроил стрельбу, чтобы вернуть свой телевизор.

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