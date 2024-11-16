На шахте «Таштагольская» возобновили разбор завалов

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области спасатели возобновили разбор завалов после приостановки работ, связанных с повторным горным ударом. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — сказано в сообщении.

Кровля шахты обрушилась утром в субботу, 16 ноября, из-за сильного горного давления. Спасатели искали пропавшего под завалами мужчину. После происшествия на шахте следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура также начала проверку.

При этом в феврале 2023 года всех шахтеров из «Таштагольской» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 по московскому времени). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.