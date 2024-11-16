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«Живым не сдамся»: российский фермер забаррикадировался с гранатой и вел трансляцию штурма

Baza: мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв на ферме в Краснодарском крае

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Shutterstock

В Краснодарском крае фермер забаррикадировался с гранатой и вел трансляцию штурма в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, полиция приехала к 57-летнему Станиславу Неварову из поселка Прикубанский 28 октября. К силовикам поступила информация, что мужчина может незаконно хранить оружие. Неваров был готов к приезду правоохранителей. Он заранее забаррикадировался на ферме и начал с телефона трансляцию в «Одноклассниках».

Судя по постам Неварова в соцсетях, мужчина готов был погибнуть. В итоге сотрудники полиции задержали фермера и отняли у него боеприпас — это оказалась боеспособная граната Ф-1.

«Живым не сдамся, так что прощай, народ, с вами было интересно. Встретимся в мирах иных», — написал фермер в «Одноклассниках».

Сотрудники полиции задержали фермера и отняли у него гранату. 12 ноября в отношении Неварова возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

До этого суд арестовал комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца по делу о незаконном хранении оружия. В судебной инстанции уточнили, что фигурант будет находиться под арестом до 7 января 2025 года. Комментатору вменяют статью Уголовного кодекса России «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Ранее красноярского депутата лишили мандата и отдали под суд за хранение боеприпасов.

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